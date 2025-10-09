نقابة الضمان تستنكر تمديد براءة ذمة شركات الخليوي

Advertisement

استنكرت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي في بيان، القاضي بتمديد براءتي الذمّة لشركتَي الخليوي، معتبرة أنه مخالف لقانون الضمان الاجتماعي كونه صدر من دون إنهاء من .ودعت النقابة إلى التحرّك العاجل لدى وزير العمل ورئيس الحكومة، والامتناع عن توقيع المرسوم، مطالبة بالعودة عن قراره.وحذّرت من أنّ هذا التوجّه قد يخفي نية مبيّتة للمساس بتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين في .كما ناشدت النقابة مجلس الإدارة والاتحاد العمالي العام وسائر النقابات والاتحادات العمالية إلى رفع الصوت عاليًا ومواجهة هذا القرار بكل الوسائل المتاحة.