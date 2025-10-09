Advertisement

لبنان

نقابة الضمان تستنكر تمديد براءة ذمة شركات الخليوي

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1427137-638956078666446017.jpg
Doc-P-1427137-638956078666446017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي في بيان، قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد براءتي الذمّة لشركتَي الخليوي، معتبرة أنه مخالف لقانون الضمان الاجتماعي كونه صدر من دون إنهاء من مجلس إدارة الضمان.
Advertisement

ودعت النقابة مجلس الإدارة إلى التحرّك العاجل لدى وزير العمل ورئيس الحكومة، والامتناع عن توقيع المرسوم، مطالبة مجلس الوزراء بالعودة عن قراره.

وحذّرت من أنّ هذا التوجّه قد يخفي نية مبيّتة للمساس بتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين في لبنان.

كما ناشدت النقابة مجلس الإدارة والاتحاد العمالي العام وسائر النقابات والاتحادات العمالية إلى رفع الصوت عاليًا ومواجهة هذا القرار بكل الوسائل المتاحة.
مواضيع ذات صلة
نقابة المحررين تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
lebanon 24
09/10/2025 13:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تستنكر كلام برّاك: كرامة الصحافيين ليست رخيصة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي
lebanon 24
09/10/2025 13:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: تمديد ولاية اليونيفيل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار
lebanon 24
09/10/2025 13:38:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد العمالي العام

قرار مجلس الوزراء

مجلس إدارة الضمان

الاتحاد العمالي

مجلس الإدارة

مجلس الوزراء

اتحاد العمال

إدارة الضمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-10-09
06:25 | 2025-10-09
06:16 | 2025-10-09
06:14 | 2025-10-09
06:08 | 2025-10-09
06:07 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24