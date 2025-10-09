26
نقابة الضمان تستنكر تمديد براءة ذمة شركات الخليوي
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:54
A-
A+
استنكرت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي في بيان،
قرار مجلس الوزراء
القاضي بتمديد براءتي الذمّة لشركتَي الخليوي، معتبرة أنه مخالف لقانون الضمان الاجتماعي كونه صدر من دون إنهاء من
مجلس إدارة الضمان
.
ودعت النقابة
مجلس الإدارة
إلى التحرّك العاجل لدى وزير العمل ورئيس الحكومة، والامتناع عن توقيع المرسوم، مطالبة
مجلس الوزراء
بالعودة عن قراره.
وحذّرت من أنّ هذا التوجّه قد يخفي نية مبيّتة للمساس بتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين في
لبنان
.
كما ناشدت النقابة مجلس الإدارة والاتحاد العمالي العام وسائر النقابات والاتحادات العمالية إلى رفع الصوت عاليًا ومواجهة هذا القرار بكل الوسائل المتاحة.
