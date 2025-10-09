ملتقى التأثير المدني: مرض الأحلاف الخبيثة!

Advertisement

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "إعادَةُ استِنهاض أحلافٍ خبيثة مرضٌ وَهْميّ. التَّحايلُ على الدُّستور خُبثٌ مَحدود. تَعليقُ الحقيقَة على صَفقاتٍ ظرفِيَّة يُؤشِّرُ إلى انعدامِ أُفُق السِّيادَة الإصلاحيَّة والإصلاح السِّيادي".وأضاف: "إنها فُرصَة التَّاريخيَّة لبِناء دولة المواطنة السيّدة الحُرَّة العادِلة المُستقِلَّة، تحتاجُ تَصويبًا وتَرميمًا".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول أن: "لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا".