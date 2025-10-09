26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
لبنان
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
Lebanon 24
09-10-2025
|
06:14
استقبل
الأمين العام
للتنظيم الشعبي
الناصري
النائب الدكتور
أسامة سعد
في مكتبه في
صيدا
، وفدًا من
الأمن العام
برئاسة العقيد
علي حلاوي
يرافقه الرائد زياد أسطا، في حضور
مدير مكتب
سعد طلال أرقدان.
وتناول اللقاء التطورات الأمنية والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار في المدينة، حيث شدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين الأجهزة الرسمية والمجتمع المحلي في مواجهة التحديات.
وهنأ سعد العقيد
حلاوي
بتسلّمه مهامه الجديدة، متمنيًا له النجاح في مسؤولياته.
(الوكالة الوطنية)
