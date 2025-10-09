سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية

استقبل للتنظيم الشعبي النائب الدكتور في مكتبه في ، وفدًا من برئاسة العقيد يرافقه الرائد زياد أسطا، في حضور سعد طلال أرقدان.

Advertisement

وتناول اللقاء التطورات الأمنية والجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار في المدينة، حيث شدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين الأجهزة الرسمية والمجتمع المحلي في مواجهة التحديات.

وهنأ سعد العقيد بتسلّمه مهامه الجديدة، متمنيًا له النجاح في مسؤولياته.

(الوكالة الوطنية)