لبنان

نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي

Lebanon 24
09-10-2025 | 06:34
أعلنت نقابة المهندسين في بيروت عن تقدّمها بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية حول مخالفات تتعلق ببرامج التعليم الهندسي في عدد من الجامعات المستحدثة.
وأوضحت في بيان أن الملف أحيل إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لمتابعته، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي حفاظًا على مستوى التعليم الهندسي وحقوق الطلاب.
وأكد النقيب فادي حنا أن النقابة تتابع الملف "بجدية تامة"، داعيًا الطلاب إلى التأكد من اعتماد الجامعات التي يسجلون فيها ضمن اللوائح الرسمية المعترف بها.
 
(الوكالة الوطنية)
 
