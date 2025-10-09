نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي

أعلنت عن تقدّمها بإخبار إلى الاستئنافية حول مخالفات تتعلق ببرامج التعليم الهندسي في عدد من الجامعات المستحدثة.

وأوضحت في بيان أن الملف أحيل إلى لمتابعته، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي حفاظًا على مستوى التعليم الهندسي وحقوق الطلاب.

وأكد النقيب أن النقابة تتابع الملف "بجدية تامة"، داعيًا الطلاب إلى التأكد من اعتماد الجامعات التي يسجلون فيها ضمن اللوائح الرسمية المعترف بها.

(الوكالة الوطنية)