لبنان

بخاري يزور فارس سعيد: المملكة متمسكة بدعم استقرار لبنان

Lebanon 24
09-10-2025 | 06:37
Doc-P-1427185-638956140333321580.png
Doc-P-1427185-638956140333321580.png photos 0
زار السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري دارة رئيس "لقاء سيدة الجبل" الدكتور فارس سعيد في قرطبا، حيث كان في استقباله عدد من رجال الدين والفعاليات المحلية.
وأكد سعيد خلال اللقاء على عمق العلاقات اللبنانيةالسعودية، مثنيًا على الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
من جهته، عبّر السفير بخاري عن تفاؤله بأن "تحمل المرحلة المقبلة استقرارًا وأملًا جديدًا للبنان"، مشددًا على حرص بلاده على مواصلة دعمها للشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة.
 
الدولة اللبنانية

السفير السعودي

اللبنانية

المملكة

من جهته

