بخاري يزور فارس سعيد: المملكة متمسكة بدعم استقرار لبنان

زار في الدكتور دارة رئيس "لقاء سيدة الجبل" الدكتور في قرطبا، حيث كان في استقباله عدد من رجال الدين والفعاليات المحلية.

وأكد سعيد خلال اللقاء على عمق العلاقات – ، مثنيًا على الدور الذي تضطلع به في دعم ومؤسساتها.

، عبّر السفير عن تفاؤله بأن "تحمل المرحلة المقبلة استقرارًا وأملًا جديدًا للبنان"، مشددًا على حرص بلاده على مواصلة دعمها للشعب اللبناني في هذه الظروف الدقيقة.