لبنان

انطلاق المؤتمر اللبناني للجراحة الترميمية والتجميلية

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:02
افتتح البروفسور يوسف بخاش، رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة الترميمية والتجميلية ورئيس تجمع نقباء المهن الصحية، المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي في فندق فينيسيا، بمشاركة أطباء من لبنان والخارج ومتخصصين في طب الجلد والتجميل.
وقال بخاش إن المؤتمر يتيح لأول مرة نشر كافة المداخلات مباشرة على منصة "ipokrate.com"، لتعميم المعرفة على الطلاب والمتخصصين. وأشاد باللجنة العلمية والتنظيمية على تصميم برنامج يغطي أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة التجميل وطب التجميل.
