انطلاق المؤتمر اللبناني للجراحة الترميمية والتجميلية

افتتح البروفسور ، رئيس للجراحة الترميمية والتجميلية ورئيس تجمع نقباء المهن الصحية، للجراحة والطب التجميلي في ، بمشاركة أطباء من والخارج ومتخصصين في طب الجلد والتجميل.وقال بخاش إن المؤتمر يتيح لأول مرة نشر كافة المداخلات مباشرة على منصة "ipokrate.com"، لتعميم المعرفة على الطلاب والمتخصصين. وأشاد باللجنة العلمية والتنظيمية على تصميم برنامج يغطي أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة التجميل وطب التجميل.