لبنان

التحقيق مع مختار في الضنية بقضية تزوير عقاري.. والجهات المختصة تخلي سبيله

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:22
Doc-P-1427208-638956172482949143.png
Doc-P-1427208-638956172482949143.png photos 0
استدعت الشرطة القضائية في طرابلس كلًا من المدعو "ج.ف" و"م.ف"، وهو مختار بلدة سير – الضنية، للتحقيق في قضية تتعلق بتزوير مستندات عقارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وبعد انتهاء التحقيق معهما، أُخلي سبيلهما، بعدما تبيّن من خلال مجريات التحقيق عدم ثبوت أي أدلة تدينهما أو تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إليهما.
الشرطة القضائية

لبنان24

الضنية

طرابلس

لبنان

