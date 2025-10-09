Advertisement

لبنان

رجّي والوفد الاقتصادي يستعدون لمؤتمر "بيروت وان" لدعم الاستثمار والاغتراب

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:41
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيسه شارل عربيد، وأطلعه على التحضيرات الجارية لمؤتمر "بيروت وان" الاستثماري، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالشراكة مع المجلس وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والمقرر في 18 و19 تشرين الثاني 2025.
وأكد الوفد للوزير رجّي تعويله على وزارة الخارجية في دعم نجاح المؤتمر عبر حث المغتربين اللبنانيين على المشاركة الفاعلة، إيمانًا بالدور الحيوي للطاقات الاغترابية في تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي للبنان.
