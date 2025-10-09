رجّي والوفد الاقتصادي يستعدون لمؤتمر "بيروت وان" لدعم الاستثمار والاغتراب

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيسه عربيد، وأطلعه على التحضيرات الجارية لمؤتمر " وان" الاستثماري، الذي تنظمه بالشراكة مع المجلس وبرعاية رئيس الجمهورية ، والمقرر في 18 و19 تشرين الثاني 2025.وأكد الوفد للوزير رجّي تعويله على في دعم نجاح المؤتمر عبر حث المغتربين اللبنانيين على المشاركة الفاعلة، إيمانًا بالدور الحيوي للطاقات الاغترابية في تنشيط والمساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي للبنان.