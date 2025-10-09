سلسلة لقاءات للرئيس عون

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، أربعة سفراء لبنانيين عينوا حديثا في الخارج بموجب التشكيلات الديبلوماسية وهم: ميلاد رعد (الصين)، ديما حداد (أرمينيا)، جان مراد (قبرص) ويوسف جبر (صربيا).وزود السفراء الجدد بتوجياته، مشددا على "ضرورة رعاية مصالح اللبنانيين في الدول المعتمدين فيها والاهتمام بحاجاتهم والعمل على تعزيز العلاقات بين وهذه الدول"، متمنيا لهم "التوفيق في مهامهم الجديدة".واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الذي اطلعه على الإصلاحات التي أجرتها المؤسسة على محطات وشبكات المياه التي تضررت او دمرت نتيجة العدوان على الجنوب، وبينها محطة الوزاني التي اصلحت واعيد ضخ المياه فيها.وأشار الدكتور ضاهر الى انه "سيتم قريبا بدء العمل بإصلاح محطة البص بعد تأمين التمويل اللازم لها"، لافتا الى "المضايقات الاسرائيلية التي يتعرض لها عمال المؤسسة خلال عملهم، لا سيما في القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي لا تزال تحتلها".كما استقبل الرئيس عون رئيسة الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) النائبة السابقة ديما ورئيسة جمعية "بلسمات" امل سليمان.وخلال اللقاء اطلعت جمالي الرئيس عون على نشاطات الشبكة في تعزيز ممارسات الاستدامة لدى القطاع الخاص ودورها في دعم تحقيق اهداف التنمية المستدامة (SDGS). ووجهت له دعوة للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده في شهر كانون الأول المقبل لاطلاق خارطة الطريق الجديدة للشبكة والذي سيجمع تحت سقف واحد وكالات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والاغتراب اللبناني والقطاع العام.واطلعت سليمان الرئيس عون على المهرجان الذي تنظمه جمعية "بلسمات" في ميدان سباق الخيل من في 15 تشرين الأول الجاري بعنوان " كاييل" والذي يتضمن محطات رياضية وثقافية واجتماعية وإنسانية وخيرية وفنية، وستعرض فيه مشاريع إنمائية وصحية يحتاجها لبنان في الوقت الراهن.