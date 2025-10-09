Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس عون

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:46
A-
A+

Doc-P-1427218-638956180764851004.jpg
Doc-P-1427218-638956180764851004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس  الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، أربعة سفراء لبنانيين عينوا حديثا في الخارج بموجب التشكيلات الديبلوماسية وهم: ميلاد رعد (الصين)، ديما حداد (أرمينيا)، جان مراد (قبرص) ويوسف جبر (صربيا).
Advertisement

وزود الرئيس عون السفراء الجدد بتوجياته، مشددا على "ضرورة رعاية مصالح اللبنانيين في الدول المعتمدين فيها والاهتمام بحاجاتهم والعمل على تعزيز العلاقات بين لبنان وهذه الدول"، متمنيا لهم "التوفيق في مهامهم الجديدة".

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الذي اطلعه على الإصلاحات التي أجرتها المؤسسة على محطات وشبكات المياه التي تضررت او دمرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وبينها محطة الوزاني التي اصلحت واعيد ضخ المياه فيها.

وأشار الدكتور ضاهر الى انه "سيتم قريبا بدء العمل بإصلاح محطة البص بعد تأمين التمويل اللازم لها"، لافتا الى "المضايقات الاسرائيلية التي يتعرض لها عمال المؤسسة خلال عملهم، لا سيما في القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها".

كما استقبل الرئيس عون رئيسة الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) النائبة السابقة ديما جمالي ورئيسة جمعية "بلسمات" امل سليمان.

وخلال اللقاء اطلعت جمالي الرئيس عون على نشاطات الشبكة في تعزيز ممارسات الاستدامة لدى القطاع الخاص ودورها في دعم تحقيق اهداف التنمية المستدامة (SDGS). ووجهت له دعوة للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده في شهر كانون الأول المقبل لاطلاق خارطة الطريق الجديدة للشبكة والذي سيجمع تحت سقف واحد وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والاغتراب اللبناني والقطاع العام.

واطلعت سليمان الرئيس عون على المهرجان الذي تنظمه جمعية "بلسمات" في ميدان سباق الخيل من بيروت في 15 تشرين الأول الجاري بعنوان " كاييل" والذي يتضمن محطات رياضية وثقافية واجتماعية وإنسانية وخيرية وفنية، وستعرض فيه مشاريع إنمائية وصحية يحتاجها لبنان في الوقت الراهن.
مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات للرئيس عون
lebanon 24
09/10/2025 20:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
lebanon 24
09/10/2025 20:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للحجار... وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
09/10/2025 20:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في السرايا.. سلسلة لقاءات لسلام
lebanon 24
09/10/2025 20:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

المدير العام

الرئيس عون

الإسرائيلي

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24