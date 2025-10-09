Advertisement

لبنان

مسعد.. لضم قرى صيدا ذات الغالبية المسيحية إلى جزين

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1427230-638956195288244184.png
Doc-P-1427230-638956195288244184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصريح يخص الانتخابات النيابية المقبلة، قال النائب شربل مسعد: " تقدّمت اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل التقسيم الانتخابي وضمّ قرى قضاء صيدا ذات الغالبية المسيحية إلى دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي والجغرافي والتاريخي لهذه القرى، ويعيد تصحيح الخلل الذي نتج عن التقسيم السابق".
Advertisement

ولفت الى "إنّ هذا الاقتراح يأتي في إطار المقاربة الوطنية والموضوعية لمسألة التمثيل النيابي، بعيداً من أي اعتبارات فئوية أو طائفية، وبهدف  الى تعزيز الشراكة الحقيقية والعدالة في التمثيل بين مختلف مكوّنات المنطقة".
مواضيع ذات صلة
مسعد يبحث والحجار في شؤون إنماء جزين
lebanon 24
09/10/2025 20:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود بحث مع أمل أبو زيد في أوضاع صيدا وجزين
lebanon 24
09/10/2025 20:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين
lebanon 24
09/10/2025 20:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شحاده: الغالبية العظمى من اللبنانيين مع حصر السلاح
lebanon 24
09/10/2025 20:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت المسيحي

دائرة الجنوب

قضاء صيدا

المسيحية

مسيحية

المسيح

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24