مسعد.. لضم قرى صيدا ذات الغالبية المسيحية إلى جزين

في تصريح يخص الانتخابات النيابية المقبلة، قال النائب : " تقدّمت اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل التقسيم الانتخابي وضمّ قرى ذات الغالبية إلى الأولى (صيدا – جزين)، بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي والجغرافي والتاريخي لهذه القرى، ويعيد تصحيح الخلل الذي نتج عن التقسيم السابق".ولفت الى "إنّ هذا الاقتراح يأتي في إطار المقاربة الوطنية والموضوعية لمسألة التمثيل النيابي، بعيداً من أي اعتبارات فئوية أو طائفية، وبهدف الى تعزيز الشراكة الحقيقية والعدالة في التمثيل بين مختلف مكوّنات المنطقة".