توجيهات داخلية من "الحزب".. إليكم هذا الخبر

Advertisement

أكدت مصادر "أن عمّم على مقاتليه عدم التوجه إلى قراهم الأمامية الواقعة على الخط الأول المحاذي للحدود مع ".وأشارت الى "أن مقاتلو الحزب وقعوا تعهداً خطياً بعدم التوجه إلى قراهم الحدودية تفادياً للاستهداف". (الحدث)