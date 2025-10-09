Advertisement

لبنان

توجيهات داخلية من "الحزب".. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:12
أكدت مصادر "أن حزب الله عمّم على مقاتليه عدم التوجه إلى قراهم الأمامية الواقعة على الخط الأول المحاذي للحدود مع إسرائيل".
وأشارت الى "أن مقاتلو الحزب وقعوا تعهداً خطياً بعدم التوجه إلى قراهم الحدودية تفادياً للاستهداف". (الحدث)
حزب الله

إسرائيل

لو ال

