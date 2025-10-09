Advertisement

لبنان

برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:27
يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار،  الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة ركان ناصر الدين.
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
رئيس مجلس الوزراء

الذكاء الاصطناعي

المدير العام

مجلس الوزراء

نائب رئيس

الجمهوري

جمهورية

الحجار

