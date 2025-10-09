Advertisement

لبنان

في كفرشوبا.. جريح بسبب قنبلة صوتية إسرائيلية

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1427242-638956237939536972.png
Doc-P-1427242-638956237939536972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية أدت إلى إصابة المواطن اسماعيل ناصر، في كفرشوبا.
Advertisement
 
في السياق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة صوتية ألقتها قوات العدو الإسرائيلي على بلدة كفرشوبا أدت إلى إصابة مواطن بجروح.
 
يذكر أن ناصر، كان قد وقف بوجه جرافة إسرائيلية في الجنوب، قبل بدء حرب الإسناد.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على اطراف بلدة الوزاني
lebanon 24
09/10/2025 20:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة
lebanon 24
09/10/2025 20:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية للمرة الثانية على بلدة حولا
lebanon 24
09/10/2025 20:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
lebanon 24
09/10/2025 20:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

لبنان24

لبنان

درون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24