في كفرشوبا.. جريح بسبب قنبلة صوتية إسرائيلية

أفادت مندوبة " " عن أن إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية أدت إلى إصابة المواطن اسماعيل ناصر، في كفرشوبا.

في السياق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة صوتية ألقتها قوات العدو على بلدة كفرشوبا أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

يذكر أن ناصر، كان قد وقف بوجه جرافة إسرائيلية في الجنوب، قبل بدء حرب الإسناد.