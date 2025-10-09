في لبنان.. متقاعد في قوى الأمن يُنهي حياته

عملت فرق الدفاع المدني على نقل المواطن الكفوري مواليد عام 1959، متقاعد من قوى الامن الداخلي جثة هامدة من منزله في المعلقة بعدما اقدم على الانتحار.

وبحسب الجيران، فإن الكفوري مصاب بالسرطان وزوجته توفيت بالسرطان ولديه ابن عمره 14 عامًا.