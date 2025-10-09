Advertisement

لبنان

في لبنان.. متقاعد في قوى الأمن يُنهي حياته

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:34
عملت فرق الدفاع المدني على نقل المواطن جرجس فؤاد الكفوري مواليد عام 1959، متقاعد من قوى الامن الداخلي جثة هامدة من منزله في المعلقة زحلة بعدما اقدم على الانتحار. 
وبحسب الجيران، فإن الكفوري مصاب بالسرطان وزوجته توفيت بالسرطان ولديه ابن عمره 14 عامًا.
