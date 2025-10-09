Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية.. تشكيل لجنة تحقيق في كلية الحقوق الفرع الأول

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:33
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية، في بيان رسمي، أنّه عطفًا على التسريبات الإعلامية المتعلقة بتحقيقات تجري في كلية الحقوق – الفرع الأول، تم فورًا تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على الملابسات.
وأشار البيان إلى أنّ كل الموظفين الذين يشملهم التحقيق تم تجميد عملهم مؤقتًا بانتظار نتائج التحقيق النهائي، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وأكدت رئاسة الجامعة على حرصها على استكمال التحقيقات بكل شفافية وعدالة لضمان سير العمل الأكاديمي والإداري بشكل سليم.
جامعة اللبنانية

رئاسة الجامعة

جامعة اللبن

اللبنانية

رئاسة ال

كلية ال

لبنان

