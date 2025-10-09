الجامعة اللبنانية.. تشكيل لجنة تحقيق في كلية الحقوق الفرع الأول

Advertisement

أعلنت رئاسة ، في بيان رسمي، أنّه عطفًا على التسريبات الإعلامية المتعلقة بتحقيقات تجري في كلية الحقوق – الفرع الأول، تم فورًا تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على الملابسات.وأشار البيان إلى أنّ كل الموظفين الذين يشملهم التحقيق تم تجميد عملهم مؤقتًا بانتظار نتائج التحقيق النهائي، ليُبنى على الشيء مقتضاه.وأكدت على حرصها على استكمال التحقيقات بكل شفافية وعدالة لضمان سير العمل الأكاديمي والإداري بشكل سليم.