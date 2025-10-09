Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة... هذا آخر ما كُشف عن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان غداً

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:28
أفادت مصادر قناة "الحدث"، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور  بيروت غداً الجمعة.
وبحسب المعلومات، سيبحث الشيباني العلاقات اللبنانية السورية والملفات العالقة بين البلدين مع مجموعة من المسؤولين يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.


وذكر مصدر مطّلع لقناة "تلفزيون سوريا" أنن "ترسيم الحدود مع لبنان وقضية السجناء السوريين في سجن رومية سيتصدران جدول زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت ونقاشاته مع المسؤولين في لبنان".


وتُعدّ هذه الزيارة الأولى إلى لبنان منذ سقوط نظام بشار الأسد.
