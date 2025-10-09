Advertisement

لبنان

باسيل يعلّق على اتفاق غزة: نأمل بحل يعيد للفلسطينيين دولتهم

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:53
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس":" اتفاق غزة ووقف الحرب خطوة باتجاه حقن الدماء الفلسطينية. نأمل أن تشكل الجهود الدولية مدخلًا لحل عادل يُعيد للفلسطينيين حقوقهم ودولتهم وفق قرارات الشرعية الدولية. لبنان الذي يدفع ثمن الاعتداءات على سيادته، أكثر من يدرك أن السلام يقوم على العدالة، وبإرادة تنهي المعايير المزدوجة".
التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

الشرعية الدولية

التيار الوطني

جبران باسيل

الفلسطينية

فلسطين

