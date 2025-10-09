باسيل يعلّق على اتفاق غزة: نأمل بحل يعيد للفلسطينيين دولتهم

كتب رئيس " " عبر منصة "اكس":" اتفاق غزة ووقف الحرب خطوة باتجاه حقن الدماء . نأمل أن تشكل الجهود الدولية مدخلًا لحل عادل يُعيد للفلسطينيين حقوقهم ودولتهم وفق قرارات . الذي يدفع ثمن الاعتداءات على سيادته، أكثر من يدرك أن السلام يقوم على العدالة، وبإرادة تنهي المعايير المزدوجة".

