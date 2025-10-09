Advertisement

لبنان

أزمة النفايات في كسروان إلى الواجهة مجددًا.. ومطالب بحلول عاجلة

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1427275-638956232503706341.jpg
Doc-P-1427275-638956232503706341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد إجتماع في مركز اتحاد بلديات كسروان الفتوح، برئاسة إلياس البعينو، في حضور النواب: شوقي الدكاش، فريد الخازن، نعمة افرام وسليم الصايغ، وممثلة المحافظ السيدة ستريدا نبهان، إلى جانب رؤساء بلديات القضاء.
Advertisement
 
ناقش الحاضرون، وفق بيان، أزمة النفايات القديمة الجديدة وما نتج عن إقفال مطمر الجديدة  وتداعياته والمشاكل الكارثية الناتجة عنه. 
وطالب المجتمعون الدولة ومؤسساتها تحمل مسؤولياتهم وإيجاد حلول آنية ومستدامة.

وحدد المجتمعمون بعض الأولويات والمطالب ومنها:
- إستمرار فتح مطمر الجديدة أو أي مكان آخر أمام شركة "رامكو" لإستقبال النفايات من مختلف المناطق ضمن نطاق قضاء كسروان-الفتوح الى حين إيجاد الحلول النهائية.
- بحث إمكانية إنشاء مركز معالجة موحد (معمل غوسطا)على مستوى القضاء بإشراف إتحاد بلديات كسروان - الفتوح للمراقبة والمتابعة وإعادة تشغيله حسب الأصول والأُطر القانونية وإنشاء هيئة رقابية تتولى دوريا متابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق البنود لفرز وإعادة تدوير النفايات وفق آلية متحركة للكلفة الفعلية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
lebanon 24
09/10/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أزمة النفايات إلى الواجهة.. والمسؤولون متلكئون
lebanon 24
09/10/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة
lebanon 24
09/10/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ازمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء اليوم وسط غياب الحلول المستدامة
lebanon 24
09/10/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

أزمة النفايات

سليم الصايغ

نعمة افرام

الفتوح

الصايغ

الخازن

ستريدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24