24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أزمة النفايات في كسروان إلى الواجهة مجددًا.. ومطالب بحلول عاجلة
Lebanon 24
09-10-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد إجتماع في مركز اتحاد بلديات كسروان
الفتوح
، برئاسة إلياس البعينو، في حضور النواب:
شوقي
الدكاش، فريد
الخازن
،
نعمة افرام
وسليم
الصايغ
، وممثلة المحافظ السيدة
ستريدا
نبهان، إلى جانب رؤساء بلديات
القضاء
.
Advertisement
ناقش الحاضرون، وفق بيان،
أزمة النفايات
القديمة الجديدة وما نتج عن إقفال مطمر الجديدة وتداعياته والمشاكل الكارثية الناتجة عنه.
وطالب المجتمعون الدولة ومؤسساتها تحمل مسؤولياتهم وإيجاد حلول آنية ومستدامة.
وحدد المجتمعمون بعض الأولويات والمطالب ومنها:
- إستمرار فتح مطمر الجديدة أو أي مكان آخر أمام شركة "رامكو" لإستقبال النفايات من مختلف المناطق ضمن نطاق قضاء كسروان-الفتوح الى حين إيجاد الحلول النهائية.
- بحث إمكانية إنشاء مركز معالجة موحد (معمل غوسطا)على مستوى القضاء بإشراف إتحاد بلديات كسروان - الفتوح للمراقبة والمتابعة وإعادة تشغيله حسب الأصول والأُطر القانونية وإنشاء هيئة رقابية تتولى دوريا متابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق البنود لفرز وإعادة تدوير النفايات وفق آلية متحركة للكلفة الفعلية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
09/10/2025 20:25:35
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أزمة النفايات إلى الواجهة.. والمسؤولون متلكئون
Lebanon 24
بالفيديو: أزمة النفايات إلى الواجهة.. والمسؤولون متلكئون
09/10/2025 20:25:35
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة
Lebanon 24
إفرام: أزمة النفايات في كسروان تنذر بكارثة
09/10/2025 20:25:35
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ازمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء اليوم وسط غياب الحلول المستدامة
Lebanon 24
ازمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء اليوم وسط غياب الحلول المستدامة
09/10/2025 20:25:35
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
أزمة النفايات
سليم الصايغ
نعمة افرام
الفتوح
الصايغ
الخازن
ستريدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
Lebanon 24
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
13:16 | 2025-10-09
09/10/2025 01:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
13:15 | 2025-10-09
09/10/2025 01:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
Lebanon 24
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
12:55 | 2025-10-09
09/10/2025 12:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
Lebanon 24
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
12:44 | 2025-10-09
09/10/2025 12:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
Lebanon 24
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
12:40 | 2025-10-09
09/10/2025 12:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
14:54 | 2025-10-08
08/10/2025 02:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:16 | 2025-10-09
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
13:15 | 2025-10-09
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
12:55 | 2025-10-09
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
12:44 | 2025-10-09
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
12:40 | 2025-10-09
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
12:20 | 2025-10-09
فيديو أثار ضجّة... بعدما حاول دهس أحد الرتباء قوى الأمن أوقفته
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 20:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24