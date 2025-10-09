أزمة النفايات في كسروان إلى الواجهة مجددًا.. ومطالب بحلول عاجلة

Advertisement

عقد إجتماع في مركز اتحاد بلديات كسروان ، برئاسة إلياس البعينو، في حضور النواب: الدكاش، فريد ، وسليم ، وممثلة المحافظ السيدة نبهان، إلى جانب رؤساء بلديات .ناقش الحاضرون، وفق بيان، القديمة الجديدة وما نتج عن إقفال مطمر الجديدة وتداعياته والمشاكل الكارثية الناتجة عنه.وطالب المجتمعون الدولة ومؤسساتها تحمل مسؤولياتهم وإيجاد حلول آنية ومستدامة.وحدد المجتمعمون بعض الأولويات والمطالب ومنها:- إستمرار فتح مطمر الجديدة أو أي مكان آخر أمام شركة "رامكو" لإستقبال النفايات من مختلف المناطق ضمن نطاق قضاء كسروان-الفتوح الى حين إيجاد الحلول النهائية.- بحث إمكانية إنشاء مركز معالجة موحد (معمل غوسطا)على مستوى القضاء بإشراف إتحاد بلديات كسروان - الفتوح للمراقبة والمتابعة وإعادة تشغيله حسب الأصول والأُطر القانونية وإنشاء هيئة رقابية تتولى دوريا متابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق البنود لفرز وإعادة تدوير النفايات وفق آلية متحركة للكلفة الفعلية. (الوكالة الوطنية)