لبنان

شحنة منشطات داخل أدوية مزوّرة.. ضبط عملية تهريب في مطار بيروت

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:48
ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي شحنة كبيرة من المنشطات والهرمونات، كانت مخبّأة داخل حمولة أدوية طبية يُشتبه بأنها دخلت البلاد باستخدام أختام مزوّرة من وزارة الصحة. (الجديد)
