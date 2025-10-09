الرافعي تترأس اجتماعاً لمعالجة أزمة النفايات العشوائية

Advertisement

ترأست محافظ بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً في سرايا ، خصص لمناقشة العشوائية وتداعياتها البيئية والصحية، ووضع خطة متكاملة لمعالجتها في أقضية والكورة وطرابلس، إضافة إلى اتحاد بلديات والمناطق المجاورة.حضر الاجتماع قائمقام كاترين ، ورؤساء اتحادات البلديات: الفيحاء وائل الزمرلي، زغرتا بسام هيكل، الكورة مالك فارس، ورؤساء بلديات مجدليا وراسمسقا.وأكدت الرافعي على ضرورة تحمل جميع الجهات المعنية مسؤولياتها، مشددة على أن الحلول يجب أن تكون مستدامة وبيئية وصحية، مع تضافر جهود البلديات والجمعيات الأهلية للحد من الرمي والحرق العشوائي.وتم الاتفاق على تنفيذ خطوات ميدانية عاجلة لمعالجة التراكمات الحالية، مع تكليف الشرطة البلدية بمتابعة الوضع على مدار الساعة، إضافة إلى إعداد تصور شامل يُرفع إلى يتضمن مقترحات عملية وعلمية لتحسين إدارة النفايات وإنشاء آليات رقابية مستدامة.