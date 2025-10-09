Advertisement

لبنان

الرافعي تترأس اجتماعاً لمعالجة أزمة النفايات العشوائية

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:05
Doc-P-1427303-638956264138147259.png
Doc-P-1427303-638956264138147259.png photos 0
ترأست محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً في سرايا طرابلس، خصص لمناقشة أزمة النفايات العشوائية وتداعياتها البيئية والصحية، ووضع خطة متكاملة لمعالجتها في أقضية زغرتا والكورة وطرابلس، إضافة إلى اتحاد بلديات الفيحاء والمناطق المجاورة.
حضر الاجتماع قائمقام الكورة كاترين كفوري، ورؤساء اتحادات البلديات: الفيحاء وائل الزمرلي، زغرتا بسام هيكل، الكورة مالك فارس، ورؤساء بلديات مجدليا وراسمسقا.

وأكدت الرافعي على ضرورة تحمل جميع الجهات المعنية مسؤولياتها، مشددة على أن الحلول يجب أن تكون مستدامة وبيئية وصحية، مع تضافر جهود البلديات والجمعيات الأهلية للحد من الرمي والحرق العشوائي.

وتم الاتفاق على تنفيذ خطوات ميدانية عاجلة لمعالجة التراكمات الحالية، مع تكليف الشرطة البلدية بمتابعة الوضع على مدار الساعة، إضافة إلى إعداد تصور شامل يُرفع إلى وزارة البيئة يتضمن مقترحات عملية وعلمية لتحسين إدارة النفايات وإنشاء آليات رقابية مستدامة.
 
(الوكالة الوطنية)

الوكالة الوطنية

أزمة النفايات

وزارة البيئة

الفيحاء

الشمالي

الكورة

طرابلس

الشمال

