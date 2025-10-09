Advertisement

لبنان

مُفاجأة من نائب.. يريد تعتيق النبيذ في أنفاق "الحزب"!

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1427314-638956278683552153.png
Doc-P-1427314-638956278683552153.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب النائب أديب عبد المسيح الدولة اللبنانية بعدم تفجير أنفاق الحزب، مشيرا إلى أنّه من الممكن الاستفادة منها لناحية تعتيق النبيذ في داخلها.
Advertisement
وكتب عبر حسابه، على "أكس": "عنقودٌ من زجاجات لا من قنابل.. مشروع تعتيق النبيذ في أنفاق الجنوب. سأتقدّم باقتراح رسمي إلى الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية يقضي بعدم تفجير أو هدم الأنفاق المكتشفة في الجنوب، لما تمتلكه من قيمة مضافة يمكن تحويلها إلى منشآت ذات طابع اقتصادي وسياحي — تحديدًا مخازن لتعتيق النبيذ على غرار أنفاق Milestii Mici في جمهورية مولدوفا، التي كانت أنفاقًا عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وتحولت اليوم إلى أكبر أقبية نبيذ في العالم، تضم أكثر من مليون ونصف زجاجة أقدمها يعود لعام 1968".

أضاف:" إنّ تحويل هذه المعالم من مواقع خلافية أو غير شرعية إلى رموز وطنية منتجة، يعبّر عن قدرتنا كلبنانيين على تحويل التحديات إلى فرص، تمامًا كما يمكننا أن نحوّل اختلافاتنا إلى مصدر غنى ووحدة".
مواضيع ذات صلة
"الطاقة" تردّ على نائب "الحزب": لا شبهات على الوزارة في ملف البواخر
lebanon 24
09/10/2025 22:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
lebanon 24
09/10/2025 22:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأشغال" أنجزت إنارة أنفاق المطار
lebanon 24
09/10/2025 22:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
lebanon 24
09/10/2025 22:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

أديب عبد المسيح

الجيش اللبناني

عبد المسيح

اللبنانية

الدولة ال

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24