بشأن تعويضات نهاية الخدمة... هذا ما أعلنه وزير العمل

أعلن من السراي أن الحكومة شكّلت لجنة لدراسة تعويضات نهاية الخدمة، تضم عدداً من الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدّم خطة عملية خلال فترة لا تتجاوز الشهر.