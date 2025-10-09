Advertisement

لبنان

بشأن تعويضات نهاية الخدمة... هذا ما أعلنه وزير العمل

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1427337-638956304142468506.jpg
Doc-P-1427337-638956304142468506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير العمل محمد حيدر من السراي أن الحكومة شكّلت لجنة لدراسة تعويضات نهاية الخدمة، تضم عدداً من الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدّم خطة عملية خلال فترة لا تتجاوز الشهر.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إدارة "MIDEL" بحثت ووزير المال تعويضات نهاية الخدمة والتسويات المالية حتى 2021
lebanon 24
09/10/2025 22:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس إقتراح قانون تسوية تعويضات نهاية الخدمة
lebanon 24
09/10/2025 22:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين.. هذا ما فعله الاتحاد العمالي العام
lebanon 24
09/10/2025 22:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
lebanon 24
09/10/2025 22:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير العمل محمد

محمد حيدر

حمد حيدر

محمد ح

حيدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24