لبنان

عن توسعة المطمر... هذا ما قاله رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد بعد خروجه من مجلس الوزراء

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:05
اعتبررئيس بلدية الجديدة البوشرية السد أوغوست باخوس لدى خروجه من مجلس الوزراء، أنّه "لا يمكن أن نسير بتوسعة مطمر الجديدة إلاّ اذا كان هناك حل مستدام وواضح".
اضاف: "وفي حال توسعته يجب أن يكون كحل موقت كما أن لدينا بعض المطالب عرضناها على الحكومة". 
