نُقِلَ إلى المستشفى... شاب تعرّض للإعتداء في الأشرفيّة

أفادت مندوبة " "، عن تعرّض الشاب أ.غ.ف لاعتداء بالضرب من قبل عدد من الأشخاص المجهولين الهوية، في شارع في .

وقد أُصيب الشاب برضوض في مختلف أنحاء جسده جراء الاعتداء عليه، ونُقل إلى لتلقّي العلاج.

وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية المعتدين وتوقيفهم.