Advertisement

لبنان

نُقِلَ إلى المستشفى... شاب تعرّض للإعتداء في الأشرفيّة

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1427353-638956320606762338.png
Doc-P-1427353-638956320606762338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض الشاب أ.غ.ف لاعتداء بالضرب من قبل عدد من الأشخاص المجهولين الهوية، في شارع البدوي في الأشرفية.
Advertisement
 
وقد أُصيب الشاب برضوض في مختلف أنحاء جسده جراء الاعتداء عليه، ونُقل إلى مستشفى الجعيتاوي لتلقّي العلاج.
 
وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية المعتدين وتوقيفهم.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة إمام مسجد في العراق... تعرّض للإعتداء والإحتجاز!
lebanon 24
09/10/2025 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
lebanon 24
09/10/2025 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
lebanon 24
09/10/2025 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاجرة دامية في مصر تنتهي بوفاة شاب داخل المستشفى
lebanon 24
09/10/2025 22:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى الجعيتاوي

لبنان 24

الأشرفية

البدوي

لبنان

جعيتا

العلا

بدوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24