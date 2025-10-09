اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت

Advertisement

قال نقابات العمال والمستخدمين في النقيب شادي السيد في بيان: "نراقب في اتحاد عمال التطورات في مرفأ منذ اكثر من 10 ايام وذلك ايمانا منا بأن وزيري المال والاشغال سيتخذان خطوات سريعة ومنتجة ومفيدة لصالح المرفأ، ولكننا نفاجأ بأن الامور على حالها والحاويات تحول الى وان معاينة البضائع في الحاويات تتم في طرابلس بشكل يدوي مما يستلزم الكثير من الوقت والحاق الاضرار بالبضائع، ذلك في ظل استخفاف المسؤولين والجهات المعنية بسلامة هذه البضائع مما يكبد التجار خسائر كبيرة".اضاف: "يبدو مرفأ طرابلس وكأنه يتعرض للتجاهل من قبل المسؤولين وربما اكثر من ذلك، ونود ان نلفت الجميع الى ان النوايا الحسنة تجاه مدينة طرابلس والمرفأ بالذات، والتي اعلنت من داخل المرفأ من قبل الحكومة برئاستها ووزرائها، لم تترجم على ارض الواقع، وهو اليوم مهدد بعمله وانتعاشه فيما كنا نطمح الى زيادة الحركة فيه لا الى تراجعها او تضررها" .وتابع: "من يريد لمرفأ طرابلس ان يقفل، علما ان عددا من تجار الشمال بدأوا بتحويل حاوياتهم الى مرفأ بيروت حفاظا على سلامتها وتوخيا للسرعة في اخراج بضائعهم من حرم المرفأ والبدء بالتداول بها داخل لبنان. فهل نفهم ان هناك من يريد ان يقفل مرفأ طرابلس؟ وماذا عن سلوك الشركات غير المنصف والتجاري وفرض المبالغ الاضافية على التجار؟".وأردف: "إننا نحذر من ان يعقب ذلك في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، تحرك قد يكون الاول من نوعه لاننا نعتقد ونرى ونلمس ان طرابلس هي المستهدفة، واذا كانت الوعود التي اعطيت لنا في السابق إلهاء او تسويفا او مماطلة فجوابنا سيكون في الشارع، وليس في الشارع بالطبع، وسنكون مضطرين ربما لاقفال ابواب وزارة المال بكل ما يعنيه ذلك وبكل ما يرتبه هذا الامر".وختم: "نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية الذي نثق به ونحترم شخصه، قائلين: فخامة الرئيس وعدتنا بالانصاف والازدهار ورفع مستوى كل المناطق، لذلك نتوجه اليك واثقين من انك ستستمع الينا قبل ان نضطر لاتخاذ خطوات لا نريد ان نتورط فيها .وختاما، نسأل عن مواقف دولة رئيس الحكومة التي اطلقها من داخل مرفأ طرابلس وما أعقب ذلك من واقع مؤلم مؤسف في المرفأ".