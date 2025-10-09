أيوب: من يُهدّد السيادة حقًا؟

Advertisement

إنتقدت عضو "تكتل الجمهورية القوية""، النائب ، التعليقات السلبية على تعميم الجيش في شأن تنظيم قطاف في مناطق الجنوب.وكتبت عبر حسابها عل منصة "إكس": "‏كثيرون انتقدوا تعميم الجيش في شأن تنظيم موسم قطاف الزيتون، ورفعوا شعار (الدفاع عن السيادة، لكن السيادة لا تُمسّ بقرار صادر عن مؤسسة الشرعية، بل حين يُمنَع الناس من دخول أراضيهم واستثمارها وقطافها، بحجج وقيود يفرضها .في ، المواطن لا يحتاج إلى إذن أمني، بل إلى إذن حزبي ليصل إلى أرضه!. فمن يهدّد السيادة حقًا؟".