أيوب: من يُهدّد السيادة حقًا؟
Lebanon 24
09-10-2025
|
14:41
A-
A+
إنتقدت عضو "تكتل الجمهورية القوية""، النائب
غادة أيوب
، التعليقات السلبية على تعميم الجيش في شأن تنظيم قطاف
الزيتون
في مناطق الجنوب.
وكتبت عبر حسابها عل منصة "إكس": "كثيرون انتقدوا تعميم الجيش في شأن تنظيم موسم قطاف الزيتون، ورفعوا شعار (الدفاع عن السيادة، لكن السيادة لا تُمسّ بقرار صادر عن مؤسسة الشرعية، بل حين يُمنَع الناس من دخول أراضيهم واستثمارها وقطافها، بحجج وقيود يفرضها
حزب الله
.
في
جزين
، المواطن لا يحتاج إلى إذن أمني، بل إلى إذن حزبي ليصل إلى أرضه!. فمن يهدّد السيادة حقًا؟".
