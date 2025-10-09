Advertisement

لبنان

في محافظة لبنانية... "الزفت" بديل عن المال

Lebanon 24
09-10-2025 | 15:34
شهدت محافظة عكار في الأسابيع الأخيرة نشاطًا خدماتيًا غير مألوف، بالتزامن مع  التحضيرات للانتخابات  النيابية المقبلة.
فبعدما كان شراء الأصوات عبر المال السمة الأبرز لبعض المرشحين المعروفين بقدراتهم المالية، برزت اليوم أنواع جديدة من "الرشى الانتخابية" يمارسها مرشحون لا يملكون المال الكافي، لكنّهم يستفيدون من شبكات علاقاتهم داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية.

هؤلاء بدأوا بتنفيذ أعمال تزفيت في قرى وطرقات داخلية، بعضها لم يشهد يومًا أي أعمال تأهيل، وذلك في محاولة لاستمالة الناخبين وضمان أصواتهم.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التحركات تُسجَّل في أكثر من بلدة عكارية، حيث يتم تمويل التزفيت من وزارات أو مجالس رسمية. 

اللافت أن العديد من الأهالي يوجّهون شكرًا علنيًا لهؤلاء النواب والمرشحين، معتبرين "الزفت" هدية انتخابية بدل أن يكون خدمة إنمائية واجبة.
