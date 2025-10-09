Advertisement

لبنان

مريم البسام في محطة "LTV"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-10-2025 | 17:03
باشرت الزميلة مريم البسام تعاونا مع  محطة "LTV"، وهي قناة تلفزيونية عربية فضائية خاصة، جرى إطلاقها من بيروت في أيار 2018.
 
 
وكان لافتا ان البسام نشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحلقة بعنوان "يا الله يا غزة"، للفنانة السوريّة شكران مرتجى.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
