لبنان

ملفات خالية من الأوراق

Lebanon 24
09-10-2025 | 17:28
لا تُخفي مصادر مطَّلعة أن بعض ملفات الاغتيال التي عُيِّنَ لها محققون عدليون خالية من الأوراق ذات الصلة بالاغتيالات التي مضى على بعضها عقود، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
