لبنان

"التيار" يحقق مع المحازبين: برروا لنا الاسباب

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:30
قال مصدر في "التيار الوطني الحر" ان هيئة قضاء المتن الشمالي تقوم بعملية إستقصاء وبحث دقيق عن المحازبين الملتزمين وحتى المناصرين المقربين الذين شاركوا في العشاء الذي أقامه النائب إبراهيم كنعان قبل أيام .
ولفت المصدر "الى أن العدد يبدو كبيراً ولم يكن متوقعاً، وأن عدداً من المسؤولين ومنهم منسقون سابقون لقضاء المتن حضروا، وخاصةً من البلدات التالية: جديدة بوشرية السد، سن الفيل ، المنصورية ، الدكوانة ، جل الديب ، رومية، ضهر الصوان ، بعبدات ، قنابة برمانا ، مار شعيا وغيرها من البلدات". 
المصدر لفت الى "استدعاء هؤلاء لتبرير اسباب مشاركتهم والا سيصار الى اتخاذ اجراءات حزبية مسلكية". 
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب إبراهيم كنعان

التيار الوطني الحر

إبراهيم كنعان

التيار الوطني

جل الديب

سن الفيل

الشمالي

منصوري

"خاص لبنان24"

