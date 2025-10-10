"التيار" يحقق مع المحازبين: برروا لنا الاسباب

Advertisement

قال مصدر في " " ان هيئة قضاء المتن تقوم بعملية إستقصاء وبحث دقيق عن المحازبين الملتزمين وحتى المناصرين المقربين الذين شاركوا في العشاء الذي أقامه قبل أيام .ولفت المصدر "الى أن العدد يبدو كبيراً ولم يكن متوقعاً، وأن عدداً من المسؤولين ومنهم منسقون سابقون لقضاء المتن حضروا، وخاصةً من البلدات التالية: جديدة بوشرية السد، ، المنصورية ، الدكوانة ، ، رومية، ضهر الصوان ، بعبدات ، قنابة ، مار شعيا وغيرها من البلدات".المصدر لفت الى "استدعاء هؤلاء لتبرير اسباب مشاركتهم والا سيصار الى اتخاذ اجراءات حزبية مسلكية".