لبنان

تحالفات جديدة "تحقيق اختراقات مؤثرة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:15
تشير المعلومات السياسية إلى أن مفاوضات جدية تدور في الكواليس بين عدد من القوى المسيحية المعارضة لـ"حزب الله" بهدف الوصول إلى تفاهمات انتخابية واسعة تتجاوز ما كان يحصل في السابق من تحالفات ظرفية أو محدودة مع شخصيات غير مؤثرة.
وتؤكد المصادر أن النقاش يتركز اليوم على تشكيل لوائح قوية ومتماسكة في مختلف الدوائر، بما يضمن خوض المعركة المقبلة بفاعلية أكبر وبحضور سياسي وشعبي أوسع. وتعتبر هذه الخطوة تحولًا مهمًا في مقاربة هذه القوى للاستحقاق النيابي، بعدما أثبتت التجارب السابقة أن التحالفات الهشة مع شخصيات ضعيفة لم تعد قادرة على مواكبة التحديات المقبلة أو تحقيق اختراقات مؤثرة.



المصدر: لبنان 24
