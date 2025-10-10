تحالفات جديدة "تحقيق اختراقات مؤثرة"

Advertisement

تشير المعلومات السياسية إلى أن مفاوضات جدية تدور في الكواليس بين عدد من القوى لـ" " بهدف الوصول إلى تفاهمات انتخابية واسعة تتجاوز ما كان يحصل في السابق من تحالفات ظرفية أو محدودة مع شخصيات غير مؤثرة.وتؤكد المصادر أن يتركز اليوم على تشكيل لوائح قوية ومتماسكة في مختلف الدوائر، بما يضمن خوض المعركة المقبلة بفاعلية أكبر وبحضور سياسي وشعبي أوسع. وتعتبر هذه الخطوة تحولًا مهمًا في مقاربة هذه القوى للاستحقاق النيابي، بعدما أثبتت التجارب السابقة أن التحالفات الهشة مع شخصيات ضعيفة لم تعد قادرة على مواكبة التحديات المقبلة أو تحقيق اختراقات مؤثرة.