Advertisement

لبنان

نقابة الوسطاء تلتقي السيد لمناقشة تطوير القطاع العقاري

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1427570-638956856029119695.png
Doc-P-1427570-638956856029119695.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL)، وليد موسى، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، بحضور المهندس روني لحود، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، وعضو مجلس الإدارة ريما طعمه، لبحث أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد اللبناني ودوره في معالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
Advertisement

وأشار اللقاء إلى ضرورة إقرار الخطة الإسكانية الوطنية التي أعدتها المؤسسة العامة للإسكان، كخطوة استراتيجية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الجهود وتطوير السياسات السكنية.

وخلال الاجتماع، وجه موسى دعوة رسمية للوزيرة السيّد للمشاركة في المنتدى العقاري الثالث في لبنان، المقرر عقده يوم الثلاثاء 28 الحالي في فندق فينيسيا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان".

ويأمل المشاركون في المنتدى أن يوفر مساحة للنقاش حول فرص الاستثمار العقاري الجديدة، وكيفية تعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، خصوصاً في ظل التحديات الحالية التي تواجه السوق العقاري والمواطنين الباحثين عن حلول سكنية مستدامة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جابر التقى وفد نقابة الصحافة: لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو
lebanon 24
10/10/2025 13:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يجتمع مع نقابات مهنية: من التقاعد إلى الطب والتخمين العقاري
lebanon 24
10/10/2025 13:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
lebanon 24
10/10/2025 13:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القطاع العقاري 2025: بيوعات ضعيفة والأسعار تتحرّك صعودًا
lebanon 24
10/10/2025 13:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رئيس مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

رئيس مجلس الإدارة

المؤسسة العامة

مجلس الإدارة

المدير العام

مجلس الوزراء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24