نقابة الوسطاء تلتقي السيد لمناقشة تطوير القطاع العقاري

زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في (REAL)، وليد موسى، وزيرة حنين السيّد، بحضور المهندس روني ، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، وعضو ريما طعمه، لبحث أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد اللبناني ودوره في معالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وأشار اللقاء إلى ضرورة إقرار الخطة الإسكانية الوطنية التي أعدتها للإسكان، كخطوة استراتيجية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية، وتعزيز لتوحيد الجهود وتطوير السياسات السكنية.وخلال الاجتماع، وجه موسى دعوة رسمية للوزيرة السيّد للمشاركة في المنتدى العقاري الثالث في لبنان، المقرر عقده يوم الثلاثاء 28 الحالي في فندق فينيسيا، تحت رعاية ، بعنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان".ويأمل المشاركون في المنتدى أن يوفر مساحة للنقاش حول فرص الاستثمار العقاري الجديدة، وكيفية تعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، خصوصاً في ظل التحديات الحالية التي تواجه السوق العقاري والمواطنين الباحثين عن حلول سكنية مستدامة.