26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة الوسطاء تلتقي السيد لمناقشة تطوير القطاع العقاري
Lebanon 24
10-10-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في
لبنان
(REAL)، وليد موسى، وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيّد، بحضور المهندس روني
لحود
،
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، وعضو
مجلس الإدارة
ريما طعمه، لبحث أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد اللبناني ودوره في معالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
Advertisement
وأشار اللقاء إلى ضرورة إقرار الخطة الإسكانية الوطنية التي أعدتها
المؤسسة العامة
للإسكان، كخطوة استراتيجية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية، وتعزيز
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لتوحيد الجهود وتطوير السياسات السكنية.
وخلال الاجتماع، وجه موسى دعوة رسمية للوزيرة السيّد للمشاركة في المنتدى العقاري الثالث في لبنان، المقرر عقده يوم الثلاثاء 28 الحالي في فندق فينيسيا، تحت رعاية
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
، بعنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان".
ويأمل المشاركون في المنتدى أن يوفر مساحة للنقاش حول فرص الاستثمار العقاري الجديدة، وكيفية تعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، خصوصاً في ظل التحديات الحالية التي تواجه السوق العقاري والمواطنين الباحثين عن حلول سكنية مستدامة.
مواضيع ذات صلة
جابر التقى وفد نقابة الصحافة: لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو
Lebanon 24
جابر التقى وفد نقابة الصحافة: لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو
10/10/2025 13:39:48
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل يجتمع مع نقابات مهنية: من التقاعد إلى الطب والتخمين العقاري
Lebanon 24
وزير العمل يجتمع مع نقابات مهنية: من التقاعد إلى الطب والتخمين العقاري
10/10/2025 13:39:48
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
Lebanon 24
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
10/10/2025 13:39:48
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القطاع العقاري 2025: بيوعات ضعيفة والأسعار تتحرّك صعودًا
Lebanon 24
القطاع العقاري 2025: بيوعات ضعيفة والأسعار تتحرّك صعودًا
10/10/2025 13:39:48
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
رئيس مجلس الوزراء
الشؤون الاجتماعية
رئيس مجلس الإدارة
المؤسسة العامة
مجلس الإدارة
المدير العام
مجلس الوزراء
تابع
قد يعجبك أيضاً
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
Lebanon 24
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
06:33 | 2025-10-10
10/10/2025 06:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
Lebanon 24
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
06:16 | 2025-10-10
10/10/2025 06:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
06:11 | 2025-10-10
10/10/2025 06:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
06:00 | 2025-10-10
10/10/2025 06:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
05:54 | 2025-10-10
10/10/2025 05:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:33 | 2025-10-10
اجتماع في السرايا برئاسة سلام يضم وزيريّ الخارجية والعدل السوريين
06:16 | 2025-10-10
الشيباني من بعبدا: مرحلة التعافي في سوريا ستنعكس إيجابًا على لبنان
06:11 | 2025-10-10
المفتي قبلان: لا شرف لحكومة لا يهمها أمر الجنوب
06:00 | 2025-10-10
بالفيديو... إشكال بسبب حادث سير
05:54 | 2025-10-10
العلامة فضل الله: لتكن الدولة أمينة على مواطنيها
05:50 | 2025-10-10
الصادق: لإلغاء المعاهدة مع سوريا تشريعياً
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 13:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24