كشف "اغتيالات لبنان" في عهد "نظام الأسد".. ماذا يتطلب؟

تحدّث مصدر معني بالشؤون القضائيّة عن مسألة مُطالبة الرّسمي لدمشق بمتابعة ملفات الاغتيالات المُتهم بتنفيذها النظام السوري السابق لاسيما في عهد ، مشيراً إلى أنّ مسألة التحقيقات قد تأخذ وقتاً طويلاً.

Advertisement



وذكر المصدر أنَّ الحصول على مُستندات ووثائق بشأن بعض الاغتيالات قد لا يكون متوافراً إلا إذا كان قد حصل على مستندات ووثائق تركها النظام السابق وراءهُ في مراكز المُخابرات، وأضاف: "في حال توافرت مراسلات سرية قديمة بحوزة النظام الجديد عندها ستنكشف الكثير من الأمور، والأهم هو أن يكون يبقى التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري مستمراً لمتابعة القضية".



ويأتي هذا الأمر تزامناً مع بدء زيارة له إلى لبنان، وذلك تلبية لدعوة من نظيره اللبناني يوسف رجّي.