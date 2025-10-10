Advertisement

لبنان

كشف "اغتيالات لبنان" في عهد "نظام الأسد".. ماذا يتطلب؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:50
تحدّث مصدر معني بالشؤون القضائيّة عن مسألة مُطالبة لبنان الرّسمي لدمشق بمتابعة ملفات الاغتيالات المُتهم بتنفيذها النظام السوري السابق لاسيما في عهد بشار الأسد، مشيراً إلى أنّ مسألة التحقيقات قد تأخذ وقتاً طويلاً.
وذكر المصدر أنَّ الحصول على مُستندات ووثائق بشأن بعض الاغتيالات قد لا يكون متوافراً إلا إذا كان النظام الجديد قد حصل على مستندات ووثائق تركها النظام السابق وراءهُ في مراكز المُخابرات، وأضاف: "في حال توافرت مراسلات سرية قديمة بحوزة النظام الجديد عندها ستنكشف الكثير من الأمور، والأهم هو أن يكون يبقى التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري مستمراً لمتابعة القضية".
 

ويأتي هذا الأمر تزامناً مع بدء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة له إلى لبنان، وذلك تلبية لدعوة من نظيره اللبناني يوسف رجّي.
 

وسيبحث الطرفان في العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها وتفعيلها.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

