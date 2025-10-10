مروان حمادة.. تداعيات وقف إطلاق النار في غزة على لبنان

Advertisement

أشار النائب إلى أن " يتابع بدقة كبيرة تداعيات وقف إطلاق النار في غزة"، معتبرًا أن "انعكاساتها على الداخل اللبناني ستكون واسعة، خصوصًا لجهة تسريع تنفيذ خطة الجيش وحصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير أو معوّقات".وأوضح في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "مرحلة الطوفان وحرب الإسناد انتهت، وبدأت مرحلة الوعي"، متسائلًا عن الإجراءات التي قد تتخذها قيادة بعد هذه التطورات.ولفت إلى ضرورة التوقف عند تصريحات الرئيس الأميركي تجاه ، سائلاً: "هل سترد طهران على عبر لبنان؟".وبالنسبة لاحتمال تحضير لضربة عسكرية ضد ، شدد "ضرورة أن يتعامل لبنان بجدية ومسؤولية مع المرحلة المقبلة، وأن ينسّق مع والدول العربية المعتدلة لمواكبة أي تطورات مستقبلية"، مشددًا على أهمية التشاور مع أيضًا في هذا الإطار.