لبنان

مروان حمادة.. تداعيات وقف إطلاق النار في غزة على لبنان

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:37
أشار النائب مروان حمادة إلى أن "لبنان يتابع بدقة كبيرة تداعيات وقف إطلاق النار في غزة"، معتبرًا أن "انعكاساتها على الداخل اللبناني ستكون واسعة، خصوصًا لجهة تسريع تنفيذ خطة الجيش وحصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير أو معوّقات".
وأوضح في حديث إلى "صوت كل لبنان" أن "مرحلة الطوفان وحرب الإسناد انتهت، وبدأت مرحلة الوعي"، متسائلًا عن الإجراءات التي قد تتخذها قيادة حزب الله بعد هذه التطورات.

ولفت إلى ضرورة التوقف عند تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه طهران، سائلاً: "هل سترد طهران على ترامب عبر لبنان؟".

وبالنسبة لاحتمال تحضير إسرائيل لضربة عسكرية ضد إيران، شدد حمادة على "ضرورة أن يتعامل لبنان بجدية ومسؤولية مع المرحلة المقبلة، وأن ينسّق مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة لمواكبة أي تطورات مستقبلية"، مشددًا على أهمية التشاور مع سوريا أيضًا في هذا الإطار.
