لبنان

صدور تقرير أيلول 2025 عن العنف الأسري

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:50
أفادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان أن "عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر أيلول 2025، جاء على النحو التالي:
- العنف الجسدي: 97 حالة
- العنف الجنسي: 0 حالة
- العنف المعنوي: 8 حالات
- العنف الاقتصادي: 0 حالات
غير ذلك: 0

وبخصوص صفة الجاني بالنسبة للضحية:
- الزوج: 65 حالة
- الأب: 15 حالة
- الأم: 2 حالة
- الإخوة: 9 حالات
- غير ذلك: 14 حالة

وأشار البيان إلى أن التقرير يشمل جميع الاتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745، بما في ذلك تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة للضحية.
