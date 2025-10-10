السفير حمدان من الأرجنتين.. لتعزيز الوحدة الوطنية والسلام

Advertisement

لبى السفير الدكتور هشام حمدان، رئيس الهيئة التنفيذية في الجمعية لبناء السلم والتنمية المستدامة، دعوة النادي اللبناني في بوينس آيرس، الأرجنتين، وألقى محاضرة تناول خلالها تاريخ السياسي منذ اتفاق 1969 وعلاقته بالصراع العربي .وأوضح أن لبنان ليس دولة فاشلة، بل ضحية ضغوط إقليمية ودولية، داعيًا اللبنانيين إلى التعاضد والعمل على إعادة الدولة حقها الحصري في قرار السلم والحرب. كما عرض حمدان مساعي الجمعية في تعزيز الحوار الوطني وإشراك الأكاديميين والاختصاصيين الأرجنتينيين في برامج السلام والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتحقيق استراتيجية وطنية شاملة تعيد بناء وإزالة آثار الحروب.وشدد على ضرورة مشاركة وأصدقاء لبنان في دعم المشاريع الأكاديمية والحوار الوطني لضمان مستقبل مستقر للبنان.