Advertisement

لبنان

السفير حمدان من الأرجنتين.. لتعزيز الوحدة الوطنية والسلام

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1427610-638956909535783311.png
Doc-P-1427610-638956909535783311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لبى السفير الدكتور هشام حمدان، رئيس الهيئة التنفيذية في الجمعية اللبنانية لبناء السلم والتنمية المستدامة، دعوة النادي اللبناني في بوينس آيرس، الأرجنتين، وألقى محاضرة تناول خلالها تاريخ لبنان السياسي منذ اتفاق القاهرة 1969 وعلاقته بالصراع العربي الإسرائيلي.
Advertisement

وأوضح أن لبنان ليس دولة فاشلة، بل ضحية ضغوط إقليمية ودولية، داعيًا اللبنانيين إلى التعاضد والعمل على إعادة الدولة حقها الحصري في قرار السلم والحرب. كما عرض حمدان مساعي الجمعية في تعزيز الحوار الوطني وإشراك الأكاديميين والاختصاصيين الأرجنتينيين في برامج السلام والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتحقيق استراتيجية وطنية شاملة تعيد بناء الوحدة الوطنية وإزالة آثار الحروب.

وشدد على ضرورة مشاركة الجالية اللبنانية وأصدقاء لبنان في دعم المشاريع الأكاديمية والحوار الوطني لضمان مستقبل مستقر للبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سعد يلتقي مهندسي صيدا لتعزيز الوحدة الوطنية
lebanon 24
10/10/2025 13:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد فضل الله يستقبل كاهن القاع ويؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية
lebanon 24
10/10/2025 13:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نشدد على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
10/10/2025 13:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمل" من برج رحال: الوحدة الوطنية والتعايش أساس مواجهة التحديات
lebanon 24
10/10/2025 13:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

اللبنانية

أكاديمية

أرجنتيني

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24