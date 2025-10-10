Advertisement

لبنان

المفتي حجازي: قضية غزة محقة وصبرها عظيم

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:41
Doc-P-1427631-638956933982919053.png
Doc-P-1427631-638956933982919053.png photos 0
عُقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي، وبحضور عدد من العلماء.
وخلال اللقاء، عبّر المفتي حجازي عن تقديره "لإيقاف الحرب في غزة"، معتبرًا أن "قضيتها محقة وأن صبرها عظيم"، مشيرًا إلى أن "الغزاويين أثبتوا أن ما ضاع حق وراءه مطالب، وواجهوا قوى عظمى بصبر وثبات معلنين أن فلسطين ليست لقمة سائغة لأحد".

ودعا المفتي إلى "الوحدة بين أبناء الأمة وعدم السماح لمحاور خارجية بتمزيقها"، منوهًا بـ"صبر وتحمل ومثابرة أهل غزة الذين أظهروا للعالم أن الجراح لا توهن العزائم، لأن الدفاع عن الحق واجب".

كما أثنى على النشاط الدعوي للعلماء في راشيا ضمن "دورة ميراث النبوة" برعاية مفتي الجمهورية، مشددًا على "ضرورة تمتين العلاقات مع الدولة الجارة سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين من السجون اللبنانية".
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

اللبنانية

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

إسلامي

فلسطين

الفتوى

