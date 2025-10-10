Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة.. ضبط عملية قطع غير قانوني للأشجار في مرجعيون

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:48
أعلن مركز أحراج مرجعيون عن ضبط عملية قطع غير قانوني للأشجار في أحد أحراج المنطقة، خلال دورياته الميدانية الروتينية ضمن مهام وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية ومكافحة التعديات على الغابات.
وأوضح المركز، في بيان، أنه خلال الجولات الميدانية تمّ اكتشاف أعمال قطع للأشجار في مواقع غير مرخّص بها، ما أثار الشبهات حول وجود مخالفة بيئية جسيمة. وعلى الفور، جرى التنسيق مع دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة النبطية، حيث نُفّذت عملية مراقبة دقيقة استمرّت ثلاثة أيام متواصلة لتحديد هوية الفاعلين وضبط المخالفة.

وبعد استكمال التحريات، تمّ تحديد هوية المخالف وموقع المستودع الذي خُزِّنت فيه الأحطاب المقطوعة، ليصار إلى تنظيم محضر ضبط رسمي ومصادرة نحو خمسة أطنان من الحطب.

وأكدت وزارة الزراعة في بيانها أنها "ماضية في جهودها لحماية الغابات اللبنانية ومنع أي تعدٍّ على الثروة الحرجية"، مشددة على أن "الحفاظ على الغابات مسؤولية وطنية مشتركة"، داعية المواطنين إلى التعاون مع مراكزها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بيئية لتمكينها من التنسيق مع النيابات العامة البيئية والأجهزة الأمنية لضبط المخالفين وملاحقتهم قانونيًا.

