مطر: نأمل أن تكون زيارة الشيباني بداية لعلاقات طبيعية ومؤسساتية

Advertisement

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس"." جاء وزير خارجية الشيباني، ليضع إصبعه على جروح العلاقات – ، التي أوصلها نظام إلى هاوية أمنية، مارست خلالها – كل أشكال التسلّط على .جاء الشيباني ليعبّر عن توجّه سوريا الجديدة التي تكنّ كل الاحترام للبنان، لتستوي العلاقات بينهما "على أساس المصالح المتبادلة وسياسة حسن الجوار، ونريد تجاوز أخطاء الماضي بين سوريا ولبنان، والتي كنا نحن أيضاً ضحاياها"، على حدّ قوله.نتفاءل بأن تكون زيارة الشيباني صفحة جديدة لعلاقات ندّية بين بلدين جارين تتقاطع مصالحهما في أغلب ، علاقات طبيعية بين مؤسسات البلدين، لا عبر "مجلس أعلى" شكّل علامة فارقة في زمن التسلّط".