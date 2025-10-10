Advertisement

لبنان

مطر: نأمل أن تكون زيارة الشيباني بداية لعلاقات طبيعية ومؤسساتية

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:06
كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس"." جاء وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، ليضع إصبعه على جروح العلاقات السوريةاللبنانية، التي أوصلها نظام حزب البعث إلى هاوية أمنية، مارست خلالها دمشقالأسد كل أشكال التسلّط على بيروت.
جاء الشيباني ليعبّر عن توجّه سوريا الجديدة التي تكنّ كل الاحترام للبنان، لتستوي العلاقات بينهما "على أساس المصالح المتبادلة وسياسة حسن الجوار، ونريد تجاوز أخطاء الماضي بين سوريا ولبنان، والتي كنا نحن أيضاً ضحاياها"، على حدّ قوله.

نتفاءل بأن تكون زيارة الشيباني فاتحة صفحة جديدة لعلاقات ندّية بين بلدين جارين تتقاطع مصالحهما في أغلب القضايا، علاقات طبيعية بين مؤسسات البلدين، لا عبر "مجلس أعلى" شكّل علامة فارقة في زمن التسلّط".
