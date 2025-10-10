22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصورة... وقفة تضامنيّة مع فضل شاكر
Lebanon 24
10-10-2025
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجمع عدد من أبناء
طرابلس
بعد
صلاة الجمعة
في
ساحة النور
، مطالبين بـ"محاكمة عادلة وشفافة للفنان
فضل شاكر
".
Advertisement
وأكد النقيب
سيف الدين الحسامي
أن "
القضاء
هو المرجع لتحقيق العدالة".
مواضيع ذات صلة
بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟
Lebanon 24
بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟
10/10/2025 21:15:17
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وقفة تضامنية لنقابة الصحافيين مع الإعلام الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
وقفة تضامنية لنقابة الصحافيين مع الإعلام الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية
10/10/2025 21:15:17
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. وقفة تضامنية مع صحافيي غزة
Lebanon 24
في وسط بيروت.. وقفة تضامنية مع صحافيي غزة
10/10/2025 21:15:17
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات الجيش مع فضل شاكر مستمرة والمحاكمة قريبا
Lebanon 24
تحقيقات الجيش مع فضل شاكر مستمرة والمحاكمة قريبا
10/10/2025 21:15:17
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
فنون ومشاهير
سيف الدين الحسامي
صلاة الجمعة
ساحة النور
سيف الدين
فضل شاكر
طرابلس
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
13:26 | 2025-10-10
10/10/2025 01:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل عن قرار تمديد العمل بمطمر الجديدة: نقطة سوداء في عمل الحكومة
Lebanon 24
الجميل عن قرار تمديد العمل بمطمر الجديدة: نقطة سوداء في عمل الحكومة
12:42 | 2025-10-10
10/10/2025 12:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
Lebanon 24
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
12:36 | 2025-10-10
10/10/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد تعليقًا على زيارة الشيباني: العِبرة بالنتائج
Lebanon 24
السيد تعليقًا على زيارة الشيباني: العِبرة بالنتائج
12:16 | 2025-10-10
10/10/2025 12:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
17:03 | 2025-10-09
09/10/2025 05:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:50 | 2025-10-10
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:26 | 2025-10-10
في أول تعليق... هذا ما قاله جنبلاط بعد إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني
12:42 | 2025-10-10
الجميل عن قرار تمديد العمل بمطمر الجديدة: نقطة سوداء في عمل الحكومة
12:36 | 2025-10-10
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
12:16 | 2025-10-10
السيد تعليقًا على زيارة الشيباني: العِبرة بالنتائج
12:08 | 2025-10-10
شحادة من الجامعة الأميركية: متفائلون بقدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 21:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24