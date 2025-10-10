Advertisement

لبنان

بالصورة... وقفة تضامنيّة مع فضل شاكر

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:25
تجمع عدد من أبناء طرابلس بعد صلاة الجمعة في ساحة النور، مطالبين بـ"محاكمة عادلة وشفافة للفنان فضل شاكر".
وأكد النقيب سيف الدين الحسامي أن "القضاء هو المرجع لتحقيق العدالة".
 
لبنان

فنون ومشاهير

سيف الدين الحسامي

صلاة الجمعة

ساحة النور

سيف الدين

فضل شاكر

طرابلس

القضاء

