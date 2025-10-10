Advertisement

لبنان

رئيس الحكومة غادر إلى باريس

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:34
علم "لبنان 24" ان رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت قبل قليل الى باريس في زيارة لم تعرف طبيعتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

نواف سلام

إلى باريس

لبنان 24

بيروت

نواف

باري

