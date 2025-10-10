Advertisement

لبنان

لسالكي نفق خلدة.. هذا الخبر لكم

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1427757-638957083652717950.jpg
Doc-P-1427757-638957083652717950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري بوقوع تصادم بين سيارتين داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
Advertisement
وأشارت إلى أن الأضرار مادية، فيما يعمل درّاج من مفرزة سير بعبدا على ت المعالجة.
مواضيع ذات صلة
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
10/10/2025 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي طريق عام عاريا... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
10/10/2025 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي جسر الدورة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
10/10/2025 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي أوتوستراد الدورة... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
10/10/2025 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

المطار

بعبدا

خلدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:50 | 2025-10-10
13:26 | 2025-10-10
12:42 | 2025-10-10
12:36 | 2025-10-10
12:16 | 2025-10-10
12:08 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24