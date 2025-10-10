Advertisement

لبنان

القوات اللبنانية تحصد المقاعد الـ31 في انتخابات طلاب NDU – زوق مصبح

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:45
صدر عن مصلحة طلاب "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي: "أحرز حزب "القوّات اللبنانيّة" فوزا كاسحا في الانتخابات الطالبية في (NDU - زوق مصبح)، وذلك وفقًا للقانون الإنتخابي النسبي مع اعتماد الصوت التفضيلي.
وقد فاز حزب "القوّات" بجميع المقاعد الـ31، في حين لم يتمكّن التيار الوطني الحر وباقي الأطراف من الفوز بأيّ مقعد".
