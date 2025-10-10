القوات اللبنانية تحصد المقاعد الـ31 في انتخابات طلاب NDU – زوق مصبح

Advertisement

صدر عن مصلحة طلاب "القوّات اللبنانيّة" البيان الآتي: "أحرز حزب "القوّات اللبنانيّة" فوزا كاسحا في الانتخابات الطالبية في (NDU - زوق مصبح)، وذلك وفقًا للقانون الإنتخابي النسبي مع اعتماد الصوت التفضيلي.وقد فاز حزب "القوّات" بجميع المقاعد الـ31، في حين لم يتمكّن وباقي الأطراف من الفوز بأيّ مقعد".