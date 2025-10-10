صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها

علم " "، أنّ الطفلة السوريّة العثمان، التي تبلغ من العمر 9 سنوات، فُقِدَت عند العاشرة من ، من داخل إحدى المزارع في بلدة كفردبش – غربي .

وبحسب المعلومات، كانت الطفلة برفقة ذويها داخل المزرعة.

وناشدت العائلة من يمتلك أيّ معلومة عن مكان وجود أريج، التواصل معها على الرقم 03/252199.