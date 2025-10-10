Advertisement

لبنان

صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:08
علم "لبنان 24"، أنّ الطفلة السوريّة أريج حمود العثمان، التي تبلغ من العمر 9 سنوات، فُقِدَت عند العاشرة من صباح اليوم، من داخل إحدى المزارع في بلدة كفردبش – غربي بعلبك.
وبحسب المعلومات، كانت الطفلة برفقة ذويها داخل المزرعة.
 
 
وناشدت العائلة من يمتلك أيّ معلومة عن مكان وجود أريج، التواصل معها على الرقم 03/252199.
 
 
