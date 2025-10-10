Advertisement

لبنان

السيد تعليقًا على زيارة الشيباني: العِبرة بالنتائج

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:16
كتب النائب جميل السيد، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "حفاوة لبنانية بأوّل زيارة لوزير خارجية سوريا أسعد الشيباني بعد تغيير النظام".


أضاف: "الأمور العالقة بين البلدين كثيرة وتستوجب معالجة سريعة للنازحين وأمن الحدود والتسلل والتهريب ومشاكل القضاء والسجون وغيرها".


وختم: "بالخلاصة، صُوَر الاستقبالات والقُبلات حُلْوة كما كانت في زمن نظام الأسَد، والعبرة بالنتائج".


