السيد تعليقًا على زيارة الشيباني: العِبرة بالنتائج

حفاوة لبنانية بأوّل زيارة لوزير خارجية سوريا بعد تغيير النظام..



الأمور العالقة بين البلدين كثيرة وتستوجب معالجة سريعة للنازحين وأمن الحدود والتسلل والتهريب ومشاكل القضاء والسجون وغيرها…

بالخلاصة،

صُوَر الاستقبالات والقُبلات حُلْوة كما كانت في زمن نظام الأسَد،

والعبرة بالنتائج.. pic.twitter.com/AbVxJS9HHD