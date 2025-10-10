الجميل عن قرار تمديد العمل بمطمر الجديدة: نقطة سوداء في عمل الحكومة

علق " " الجميّل عبر حسابه على منصة "آكس" على قرار الحكومة بتوسيع مطمر الجديدة، وقال: "نقطة سوداء في عمل الحكومة تمثّلت في إقرار التمديد للعمل في مطمر الجديدة، مستفيدة من غياب وزير العدل الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره السعودي في ".

وأضاف: "من المؤسف أن يأتي هذا التمديد دون أي خطوة جدّية باتجاه حلٍّ مستدام، ما يعني أنّ الأزمة ستنفجر مجدداً بعد سنة، إذ إنّ قدرة استيعاب الخلية الجديدة لا تتجاوز السنة الواحدة".