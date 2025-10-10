Advertisement

لبنان

الجميل عن قرار تمديد العمل بمطمر الجديدة: نقطة سوداء في عمل الحكومة

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:42
A-
A+

Doc-P-1427851-638957257645173835.jpg
Doc-P-1427851-638957257645173835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل عبر حسابه على منصة "آكس" على قرار الحكومة بتوسيع مطمر الجديدة، وقال: "نقطة سوداء في عمل الحكومة تمثّلت في إقرار التمديد للعمل في مطمر الجديدة، مستفيدة من غياب وزير العدل الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره السعودي في الرياض".
Advertisement


وأضاف: "من المؤسف أن يأتي هذا التمديد دون أي خطوة جدّية باتجاه حلٍّ مستدام، ما يعني أنّ الأزمة ستنفجر مجدداً بعد سنة، إذ إنّ قدرة استيعاب الخلية الجديدة لا تتجاوز السنة الواحدة".


وتابع: "يبدو أنّ منطق التأجيل وحلول اللحظات الأخيرة تحت ضغط النفايات في الشارع، وهو الأسلوب الذي اشتهرت به مافيا سوكلين على مدى عشرات السنين، قد تعلّمت منه الشركة الجديدة. مؤسف أن تخضع الحكومة مجدداً لمنطق الابتزاز بدل أن تتجه إلى معالجة جذرية ومستدامة لأزمة النفايات".
 
 
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل ينتقد الحكومة: تمديد مطمر الجديدة خضوع للابتزاز
lebanon 24
11/10/2025 04:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للجديد: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع
lebanon 24
11/10/2025 04:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
lebanon 24
11/10/2025 04:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: روسيا تسعى إلى تمديد وقف العمل بـ"آلية الزناد" في مجلس الأمن
lebanon 24
11/10/2025 04:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24

أزمة النفايات

النائب سامي

اللبنانية

رئيس حزب

الكتائب

السعود

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-10
16:50 | 2025-10-10
16:45 | 2025-10-10
16:40 | 2025-10-10
16:32 | 2025-10-10
16:16 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24