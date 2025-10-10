Advertisement

لبنان

عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسلاح "حزب الله"... هذا ما قاله السفير الإيراني في لبنان

Lebanon 24
10-10-2025 | 15:17
Doc-P-1427881-638957322901395884.jpg
Doc-P-1427881-638957322901395884.jpg photos 0
كشف السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، اليوم الجمعة، أن "اللقاء مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي روتينيًا والتواصل معه مهم".
وأشار في حديثٍ للـ"LBCI" إلى أن  "اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة قد يكون بداية لحل الأمور واتمنى ألا يكون مثل الاتفاق الذي حصل في لبنان".

ولفت أماني إلى أنه "لم يكن لدينا تواصل مع حماس في المفاوضات على إتفاق وقف إطلاق النار ولا شأن لإيران بالموافقة عليه أو عدمها ونحن لا نتدخل فواجبنا ومسؤوليتنا حماية المظلومين ودعم الحزب واجب إنساني لكل الأطراف".

واعتبر أن "مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما احتلالها مستمر ومجموعات فلسطينية اخرى قد تظهر".

وفي ما يخص سلاح "حزب الله"، أكّد أماني أنه "لا يملك معلومات دقيقة حول ما إذا كان الحزب سيستخدم سلاحه في مواجهة إسرائيل من جديد"، مضيفًا "الشيخ نعيم قاسم يقول إن الحزب مستعد لمواجهة أي حرب أو هجوم ونحن لا نعلم شيئا عن السلاح في يدهم".

واشار إلى انّ "المقاومة لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال". 

وقال إن "أكثر المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة والمال الإيراني جاء من الشعب الإيراني ونحن هنا لمساعدة الشعب اللبناني".


وعن الهجوم الإسرائيلي على قطر، اعتبر أماني أنه "غيّر المعالم الفكرية لدى الكثير من الدول وأثبت أن اسرائيل لا تلتزم بكلامها وفي الوقت الحالي لم نلمس أي تطور على صعيد العلاقة مع السعودية". 

وبشأن العلاقات بين الشعبين الإيراني واللبناني، قال أماني: "إسألوا توم براك عن الـ60 مليون دولار واحترموا حب الشعب الإيراني لكم"، مضيفًا "يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم". 
 
دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

العقوبات

