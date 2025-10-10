عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسلاح "حزب الله"... هذا ما قاله السفير الإيراني في لبنان

Advertisement

"يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة ترفض قبولها لكونها تحت في حين أن وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم".

وأشار في حديثٍ للـ"LBCI" إلى أن "اتفاق الرئيس الأميركي في غزة قد يكون بداية لحل الأمور واتمنى ألا يكون مثل الاتفاق الذي حصل في لبنان".ولفت أماني إلى أنه "لم يكن لدينا تواصل مع حماس في المفاوضات على إتفاق وقف إطلاق النار ولا شأن لإيران بالموافقة عليه أو عدمها ونحن لا نتدخل فواجبنا ومسؤوليتنا حماية المظلومين ودعم الحزب واجب إنساني لكل الأطراف".واعتبر أن "مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما احتلالها مستمر ومجموعات فلسطينية اخرى قد تظهر".وفي ما يخص سلاح " "، أكّد أماني أنه "لا يملك معلومات دقيقة حول ما إذا كان الحزب سيستخدم سلاحه في مواجهة من جديد"، مضيفًا "الشيخ نعيم قاسم يقول إن الحزب مستعد لمواجهة أي حرب أو هجوم ونحن لا نعلم شيئا عن السلاح في يدهم".واشار إلى انّ " لا تقتصر على السلاح والإرادة مهمة وبإمكانها طرد الإحتلال".وقال إن "أكثر المتضررين من الحرب كانوا من الجنوب والشيعة والمال الإيراني جاء من الشعب الإيراني ونحن هنا لمساعدة الشعب اللبناني".وعن الهجوم على قطر، اعتبر أماني أنه "غيّر المعالم الفكرية لدى الكثير من الدول وأثبت أن اسرائيل لا تلتزم بكلامها وفي الوقت الحالي لم نلمس أي تطور على صعيد العلاقة مع ".وبشأن العلاقات بين الشعبين الإيراني واللبناني، قال أماني: "إسألوا توم براك عن الـ60 مليون دولار واحترموا حب الشعب الإيراني لكم"، مضيفًا