لبنان

بعد زيارة الشيباني إلى بيروت.. دمشق تؤكد: توصلنا لاتفاق مع لبنان لتسليم السجناء

Lebanon 24
11-10-2025 | 03:33
عقب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أمس الجمعة، كشف مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة الخارجية محمد طه الأحمد ما تم التفاهم عليه.
وأوضح الأحمد أن الجانبين توصلا إلى اتفاق على "تسليم السجناء السوريين ما عدا الذين ترتب على جرمهم دم بريء"، وفق تعبيره.

كما أضاف في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الجمعة أن الوزارة طرحت "موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية في ثلاثة اجتماعات وتواصلت مباشرة مع الجانب اللبناني". 

وتابع مؤكدا أن "استجابة الجانب اللبناني جيدة جداً"، معبراً عن أمله بطي صفحة الماضي بين البلدين.

وأشار إلى أن "هناك الكثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".(العربية)

