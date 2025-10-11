Advertisement

لبنان

رسالة إسرائيلية بعد "غارة المصيلح": الإعمار ممنوع

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:32
أكدت مصادر رسمية معنية أنّ "الرسالة الإسرائيلية المباشرة من الغارات على مجموعة من معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح - الزهراني، هي أنّ عملية الإعمار في القرى المهدمة في الجنوب ممنوعة".
وذكرت المصادر أن "أصحاب هذه المؤسسات هم من المغتربين الشيعة في أفريقيا، وهم غير حزبيين".
 

ولفتت المصادر إلى أنه "كانت رصدت قبل أيام عملية شراء لعدة آليات من هده المعارض من قبل مغتربين من أبناء القرى المهدمة، فجاء الرد العدواني الاسرائيلي برسالة دموية فجر اليوم".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

