رسالة إسرائيلية بعد "غارة المصيلح": الإعمار ممنوع

أكدت مصادر رسمية معنية أنّ "الرسالة المباشرة من على مجموعة من معارض للجرافات والحفارات على طريق - ، هي أنّ عملية الإعمار في القرى المهدمة في الجنوب ممنوعة".

Advertisement



وذكرت المصادر أن "أصحاب هذه المؤسسات هم من المغتربين في ، وهم غير حزبيين".