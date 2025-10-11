Advertisement

لبنان

وليد صافي رئيسا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب التقدمي الاشتراكي

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1428046-638957797570488861.jpg
Doc-P-1428046-638957797570488861.jpg photos 0
أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، قرارا تنظيميا رقم "18/ ر"، تم بموجبه تعيين الدكتور وليد سليم صافي رئيسا للجنة الانتخابية المركزية في الحزب لإدارة الاستحقاق الانتخابي للعام 2026.
 وفي ما يلي السيرة الذاتية للدكتور صافي:

حائز على دكتوراه من جامعة مونبلييه 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، أستاذ محاضر في المعهد الوطني للإدارة، ممثل الجمعية الوطنية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي في مجلس إدارة Cnam- Liban، مفتش عام مالي سابق في مجلس الجنوب، مفوض حكومة سابق لدى مجلس الانماء والإعمار، المفتش المالي العام السابق (بالوكالة) في التفتيش المركزي، عضو في لقاء الجمهورية، عضو في الهيئة الاستشارية الدستورية لدى رئاسة الجمهورية، عضو في ورش عمل مناقشة مسألة حياد لبنان برعاية مؤسسة Max planck، عضو في ورش عمل مناقشة رؤية جديدة للبنان برعاية مؤسسة Berghof Foundation.


وعن المناصب الحزبية: فهو عضو مرشد في الحزب التقدمي الإشتراكي، عضو مجلس قيادة في الحزب (1999-2011)، مفوض ثقافة 1998-2004، ومفوض داخلية 2002-2003.
